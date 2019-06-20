На трассе Скандинавия сбили лося

На 73 километре трассы Скандинавия под колеса легкового автомобиля выбежал молодой лось.

ДТП произошло около полуночи в районе поселка Первомайское. От удара животное погибло. Состояние водителя неизвестно.

На месте работают сотрудиники ДПС. Движение на участке не перекрыто, но затруднено.

Это уже не первый случай появления лосей на трассе Скандинавия за последний месяц. Сейчас у животных период миграции, это означает, что вероятность такой неприятной встречи с сохатым сильно возрастает. Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте скоростной режим.

А для тех кто больше дорожит деньгами, чем здоровьем, напоминаем; штраф за сбитого лося составляет 40 тыс. руб. А за беременную лосиху до 200 тыс. руб.