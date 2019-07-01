На совещании в администрации обсудили "мусорный" вопрос

В Выборгском районе началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Управляющим компаниям и ТСЖ предстоит оформить договорные отношения с региональным оператором. В связи с этим на базе администрации Выборгского района состоялось рабочее совещание, участниками которого стали руководители управляющих организаций, представители регионального оператора по обращению с отходами, Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области...