На обочине трассы Скандинавия обнаружен мужчина

Похожего на труп мужчину нашли сегодня на обочине трассы «Скандинавия». Молодой человек лежал навзничь и почти не дышал. Желающих помочь ему оказалось совсем не много.

Довольно аккуратно одетый парень в белой футболке, лежащий на 131-м километре "Скандинавии", как-то неестественно выделялся на фоне обочины и мчащих мимо машин. Почему-то неестественной выглядела и поза. Солнцепек и левая рука на груди наводили на мысль о сердечном приступе.

При ближайшем рассмотрении обнаружилось: молодой мужчина дышит ровно, а прежде чем прилечь, аккуратно расстелил на земле толстовку. Очнувшись, парень стал жаловаться, что ему плохо, и попросить помощи.

Причин "нездоровья" не скрывал: перебрал с алкоголем. Шел домой лесом, почувствовал себя нехорошо, за помощью пошел к трассе. Тут силы его и покинули. Вот только помогать лежащему на обочине человеку никто не спешил.

Через пару минут мы передали Романа с рук на руки прибывшим по вызову сотрудника ДПС. Они обещали организовать доставку парня домой. А мы бы хотели напомнить: будьте предельно внимательны на трассе, ведь неизвестно, какой лось может выскочить прямо под колеса.