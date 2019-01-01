На котельной микрорайона "А" с профилактикой справились досрочно

Пресс-служба Выборгтеплоэнерго сообщает, что в связи с успешным проведением гидравлических испытаний тепловой сети от котельной микрорайона "А" и оперативным проведением профилактических работ появилась техническая возможность досрочного - начиная с 11 июля - возобновления подачи горячей воды по следующим адресам:

ул.Гагарина д.7, д.7а, д.7б, д.9, д.17а (детский сад), д.36 (школа №14), д.38/12 (школа №12); ул.Кленовая д.2, д.6б; пр.Победы д. 3а;

Приморское шоссе д.2, д.2а, д.2б, д.4, д.6, д.12а (детский сад);

ул.Приморская д.22, д.22а, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.34а;

ул.Рубежная д.7, д.9, д.13, д.16, д.17, д.18, д.22 (детский сад);

ул.Спичечная д.23 (баня);

ул.Спортивная, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.14 (детский сад).

Руководителям жилищных организаций (управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК) рекомендуется обеспечить своевременное включение линий ГВС в тепловых пунктах жилых домов.

Аварийно-диспетчерская служба АО "Выборгтеплоэнерго" следит за пуском ГВС в жилые дома. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и перед выходом из дома проверить, закрыты ли краны горячего водоснабжения. Специалисты советуют: в случае длительного отсутствия услуги необходимо сначала обратиться в организацию, которая обслуживает ваш дом.