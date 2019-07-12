На форуме потребительского рынка выберут лучших по профессии

В преддверии Дня работника торговли России в Гатчине состоится первый областной Форум потребительского рынка. Форум объединит предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации потребительской кооперации, а также представителей органов власти, общественных предпринимательских организаций, ведущих экспертов. Участники обсудят современные тенденции развития отрасли и обменяются опытом работы.

Ключевым событием форума станет конкурс "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка". Профессионалы будут состязаться по трем основным направлениям в девяти номинациях: "Лучший повар"; "Лучший кондитер"; "Лучший пекарь"; "Лучший продавец непродовольственных товаров"; "Лучший продавец сувенирной продукции"; "Лучший кассир"; "Лучший парикмахер"; "Лучший художник – конструктор одежды ателье"; "Лучший мастер по ремонту бытовой техники".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июля. Победители и лауреаты конкурса получат денежные призы в форме грантов для предприятий. Общий призовой фонд – более 1 миллиона рублей.

Для участия необходимо пройти обязательную регистрацию.

