На фестивале российского кино впервые покажут итальянское

Режиссерский дуэт Джулии Браццали и Луки Иммези уже прославился серией короткометражек. «Грозные войны» - их первый полный метр, который уже собрал коллекцию престижных наград. И это единственная иностранная картина, которую приняли к показу на выборгском кинофестивале.

Диана Белова, арт-критик Мне выпала честь привезти на фестиваль "Окно в Европу" и представлять фильм Луки Иммези и Джулии Браццали. Это двое талантливых кинорежиссеров, которые создали произведение искусства.

Фильм о том, что не было бы войн вокруг нас, если бы не было войны внутри нас. Свою идею авторы преподносят с помощью комедийного, иногда трагического состояния героев, которые носят маски.

Диана Белова, арт-критик Яркое, живописное кино без излишних спецэффектов. В картине очень много действий, событий. При этом она человеческая. И персонажи, говоря простые фразы, заставляют нас чувствовать самих себя. Мне кажется, итальянскому кино больше всего своей эмоциональностью, экспрессивностью по-прежнему удается это делать.

"Грозные войны" покажут в номинации "Выборгские премьеры". И, возможно, это будет единственный показ картины в России.