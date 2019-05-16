На фестиваль корюшки из Петербурга можно доехать бесплатно

Первый масштабный фестиваль «Корюшка идет!» состоится в Ленобласти.

Он пройдет 18-19 мая в Новой Ладоге при поддержке областного правительства. В течение двух дней там будут работать несколько площадок. Среди них "Ярмарка ремесел", "Рыбацкая деревня", "Аллея художников", "Детская зона". Пройдут мастер-классы и конкурс рыбной ловли. В рамках фестиваля проведут акцию зарыбления - в реку Волхов выпустят мальков рыб. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы Ленобласти и Санкт-Петербурга.

18 мая в 18 часов на главную сцену фестиваля "Корюшка идет!" выйдут звезды российской эстрады, в том числе Максим Леонидов. 18 мая между Санкт-Петербургом и Новой Ладогой будут курсировать два автобуса. Они бесплатно доставят гостей на первый областной фестиваль "Корюшка идет". Шаттлы оборудованы опознавательными знаками с логотипом фестиваля.



Расписание автобуса с отправлением в 8:00

8:00 – Санкт-Петербург (м. Ладожская) – Новая Ладога;

10:00 – Новая Ладога – Волхов (ж/д станция Волховстрой 1);

13:00 – Новая Ладога – Старая Ладога;

15:00 – Старая Ладога – Новая Ладога;

19:30 – Новая Ладога – Санкт-Петербург.

Расписание автобуса с отправлением в 9:00:

9:00 – Санкт-Петербург (м. Ладожская) – Новая Ладога;

12:00 – Новая Ладога – Волхов (ж/д станция Волховстрой 1);

13:00 – Волхов – Новая Ладога;

19:00 – Новая Ладога – Волхов (ж/д станция Волховстрой 1);

21:00 – Новая Ладога – Санкт-Петербург.