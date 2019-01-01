На автодороге Выборг - Светогорск с 20 мая вводятся ограничения для большегрузов

Движение грузовых транспортных средств на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, подъезд к МАПП Светогорск Выборгской таможни (Выборг - Светогорск) временно ограничат.

Это связано с работами по капремонту дорожного полотна. Ограничения вступят в силу 20 мая на следующих искусственных сооружениях:- на мосту через реку Черная на км 28+433 автомобильной дороги Выборг - Светогорск - для грузовых автомобилей общей массой транспортного средства более 23 тонн.Также на данном искусственном сооружении скорость движения всех видов транспорта будет ограничена до 40 км/ч;

- на мосту через реку Вуоксу на км 36+993 автомобильной дороги Выборг - Светогорск - для грузовых автомобилей общей массой транспортного средства более 25 тонн и с максимально допустимой нагрузкой на ось транспортного средства более 10 тонн;

- на мосту через реку Унтерниску км 47+313 автомобильной дороги Выборг - Светогорск - для грузовых автомобилей общей массой транспортного средства более 15 тонн.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит водителей грузовых транспортных средств, направляющихся, как со стороны Финляндской Республики, так и со стороны Российской Федерации, учесть данную информацию при планировании маршрутов следования и воспользоваться для пересечения государственной границы МАПП "Брусничное" и МАПП "Торфяновка".