На Иванов день жизнь в Финляндии замирает

Юханнус (Иванов День), который широко празднуется в соседней Финляндии, внесёт изменения в работу магазинов, учреждений и транспорта. Об этом пишет Служба новостей YLE.

Так, магазины имеют право самостоятельно менять рабочий график: в канун праздника многие закрываются раньше обычного. Проверить часы работы интересущей вас торговой точки лучше всего в интернете.



Магазины "Алко" в четверг открыты до 21 часа; в пятницу до 12 часов; в субботу закрыты.



Почтовые отделения закрываются в 18 часов четверга и откроются только в понедельник.

