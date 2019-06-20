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Сегодня, 11:51

На Иванов день жизнь в Финляндии замирает

Юханнус (Иванов День), который широко празднуется в соседней Финляндии, внесёт изменения в работу магазинов, учреждений и транспорта. Об этом пишет Служба новостей YLE.
Так, магазины имеют право самостоятельно менять рабочий график: в канун праздника многие закрываются раньше обычного. Проверить часы работы интересущей вас торговой точки лучше всего в интернете.

Магазины "Алко" в четверг открыты до 21 часа; в пятницу до 12 часов; в субботу закрыты.

Почтовые отделения закрываются в 18 часов четверга и откроются только в понедельник.
 

Метки иванов деньмагазиныфинляндия
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