На ЕГЭ - через металлоискатель

Сегодня у выпускников - последний звонок! От души поздравляем их с этим долгожданным - наверное, для каждого школьника - днём. А тем временем, на носу экзамены. Пункты проведения ЕГЭ в Ленинградской области полностью подготовлены к работе. Специальная комиссия проверила и приняла помещения, каждое из которых обеспечено стационарными металлоискателями, блокираторами сигналов мобильной связи, системами видеонаблюдения, принтерами и сканерами, надежным выходом в Интернет.

На основной период ЕГЭ 2019 года, который пройдет с 27 мая по 1 июля, в 47 регионе зарегистрировано 5 745 человек.