Муниципальным телеканалам отведена "22-я кнопка"

За муниципальными обязательными общедоступными каналами законодательно закреплена "22-я кнопка". Закон подписал президент Владимир Путин.

Документ был разработан для того, чтобы поддержать каналы, транслирующие местные новости, сообщает "Российская газета". По закону, в каждом муниципальном образовании теперь будет выбираться один местный обязательный общедоступный телеканал. Его контент должен содержать не менее 75 процентов национальной продукции. Отбор будет осуществлять Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию. Операторы кабельных сетей будут обязаны транслировать муниципальные телеканалы на "22-й кнопке". Таким образом, граждане не потеряют доступ к местным новостям.