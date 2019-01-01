Мошенники продают пенсионерам газоанализаторы втридорога

В Ленинградской области участились случаи мошенничества, связанные с установкой в квартирах и частных домах газоанализаторов воздуха.

Мошенники, представляясь сотрудниками ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", навязывают абонентам услуги по установке и продаже приборов контроля загазованности воздуха в помещении (газоанализаторы), ссылаясь на российское законодательство. В связи с этим официальный поставщик газа напоминает жителям, что компания не продает и не устанавливает дополнительное газовое оборудование.

По закону, газоанализаторы в квартире не обязательны, и их установка производится исключительно по инициативе собственника жилья.

Контролеры компании "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" осуществляют обход домов и квартир с единственной целью - проверить работоспособность приборов учета газа или снять показания счетчика. Контролеры одеты в жилеты с логотипом компании и имеют при себе служебное удостоверение, которое обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья. Кроме того, в документе указан номер телефона дежурного для уточнения достоверности данных.