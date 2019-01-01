Молодой лось погиб в Выборгском районе

Ещё живого "сохатого" вблизи поселка Таммисуо обнаружила накануне местная жительница.

Её внимание привлёк долгий лай собаки в лесу. Выяснилось, что там находится раненый лось. Животное хромало и скрыться от любопытных глаз было не в силах. Женщина вызвала специалистов. К приезду сотрудников Северо-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти лось уже был мертв. Предположительно, животное сбила машина, после этого оно ещё мучилось около суток. Тушу погибшего лося пришлось утилизировать в соответствии с ветеринарными правилами.

Специалисты напоминают, в лесах началась миграция молодых лосей. Повышается вероятность выхода животных на автотрассы. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах.