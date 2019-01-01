Министр просвещения Ольга Васильева посетила форум молодых учителей в Выборге

Министр просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провели сегодня пленарное заседание на Всероссийском форуме молодых учителей в Выборге.

В ходе собрания рассматривались такие вопросы, как нехватка кадров в сельских и деревенских школах, социальная поддержка молодых специалистов, внедрение в школы современных технологий и проверка учителей на профпригодность.