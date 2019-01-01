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Сегодня, 12:47

Микаэлу Таривердиеву посвящается…

Мероприятие под названием "Продлите мгновенье, Маэстро!", посвященное композитору Микаэлу Таривердиеву, пройдет в рамках кинофестиваля "Окно в Европу" в среду, 7 августа. Все желающие приглашаются к 12:30 в лекционный зал библиотеки Алвара Аалто. 

Зрители увидят:
документальный фильм "Дом в Сололаки", реж. Гия Алавидзе;
документальный фильм "Сны о чем-то большем, или Числа Фибоначчи", реж. Николай Якимчук, музыка М. Таривердиева.

Программу представляют музыковед, президент Благотворительного фонда Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева и заслуженный артист России Алексей Гориболь.

Метки библиотека аалтомикаэл таривердиевокно в европу
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