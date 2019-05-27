Между Выборгом и Петербургом стало больше "Ласточек"

Дополнительная пара поездов «Ласточка» появилась на маршруте Санкт-Петербург – Выборг начиная с 26 мая.

Таким образом, теперь на этом участке курсирует семь пар скоростных электропоездов по рабочим дням и восемь пар по выходным, сообщает пресс-служба СЗППК.

Расписание движения электропоездов "Ласточка" на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг с 26 мая 2019 года:

п. № 7501 Санкт-Петербург – Финляндский (7:55) – Выборг (9:10);

п. № 7503 Санкт-Петербург – Финляндский (9:30) – Выборг (10:45);

п. № 7505 (по субботам и воскресеньям) Санкт-Петербург – Финляндский (11:39) – Выборг (12:54);

п. № 7507 Санкт-Петербург – Финляндский (13:50) – Выборг (15:05);

п. № 7509 Санкт-Петербург – Финляндский (15:40) – Выборг (16:55);

п. № 7511 Санкт-Петербург – Финляндский (18:15) – Выборг (19:30);

п. № 7513 Санкт-Петербург – Финляндский (20:42) – Выборг (21:57);

п. № 7515 Санкт-Петербург – Финляндский (22:00) – Выборг (23:15);



п. № 7502 Выборг (6:57) - Санкт-Петербург – Финляндский (8:12);

п. № 7504 Выборг (9:22) - Санкт-Петербург – Финляндский (10:37);

п. № 7506 Выборг (11:02) - Санкт-Петербург – Финляндский (12:17);

п. № 7508 (кроме субботы и воскресенья) Выборг (13:02) - Санкт-Петербург – Финляндский (14:17);

п. № 7508 (по субботам и воскресеньям) Выборг (13:35) - Санкт-Петербург – Финляндский (14:50);

п. № 7510 (по субботам и воскресеньям) Выборг (15:22) - Санкт-Петербург – Финляндский (16:37);

п. № 7512 Выборг (17:05) - Санкт-Петербург – Финляндский (18:20);

п. № 7514 Выборг (18:40) - Санкт-Петербург – Финляндский (19:55);

п. № 7516 Выборг (20:44) - Санкт-Петербург – Финляндский (21:59).