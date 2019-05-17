Местные власти и полицейские будут ловить нарушителей чистоты на кладбищах

За несанкционированные свалки на местах захоронений собираются штрафовать.

В Выборге Северное кладбище (Кангас), несмотря на предупреждающие знаки и оборудованные контейнерные площадки, постепенно превращается в свалку. Как правило, ситуация ухудшается после государственных и церковных праздников. Муниципалитет ежегодно тратит сотни тысяч бюджетных рублей на уборку стихийных свалок. Эти средства могли бы пойти на другие нужды. Поэтому представители администрации Выборгского района совместно с сотрудниками полиции несколько раз в неделю будут устраивать рейды для выявления нарушителей.