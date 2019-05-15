Редакция газеты «14 экспресс» раскрыла секрет своего успеха

Газета «14 экспресс», которую издают ученики выборгской школы №14, победила в конкурсе «Всероссийская Медиашкола РДШ». Российское движение школьников проводит этот конкурс, чтобы найти среди ребят юных талантливых журналистов.

В течение года школьники получали образовательные материалы и выполняли тематические задания проекта и отправляли в Медиашколу выпуских своих газет. Ребята считают, что успех им принес выпуск газеты, посвященный Году театра.

Нина Ефименко, куратор школьной газеты Они у меня молодцы, один другого талантливее. Креативный директор придумала для газеты первую полосу с масками и ключевой репликой "Снимите маски, господа". Мы даже провели специальные фотосъемки. Подготовили материалы. Журналистов у нас много, не только кто занимается с нами. Ребята просто пишут и приносят свои заметки. Поэтому выпуск получился достаточно сильный.

Еще один "секретный ингредиент" раскрыл редактор школьной газеты.

Олег Муратов, 8 класс У нас в школе и в городе проходят мероприятия, которые интересны людям. Мы пытаемся рассказать о них в таком формате, который будет интересен читателю. Мы пытаемся говорить с читателем на "Ты". Хочется работать на результат. Я исполняю роль редактора и корреспондента, а на самом конкурсе довелось поработать с версткой. Этот опыт я привнесу в школьную газету.

Кстати, этот же выпуск газеты "14 экспресс" занял 1 место также во Всероссийском конкурсе школьных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0. Так что, победа вполне заслужена. И ребята надеются, что она будет далеко не единственной.