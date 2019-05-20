Малый бизнес создает комфорт жителям 47 региогна

Сегодня подводятся итоги конкурса "Бизнес-признание", который проходит в рамках Недели предпринимательства в Ленобласти. Будут выбраны победители в номинации "Лучший бизнес в сфере развития комфортной городской среды". В конкурсе участвуют представители малого и среднего бизнеса, которые производят уличные тренажеры, оборудование для спортивных и детских площадок. Заявки на конкурс поступили также от компаний, участвующих в работе по освещению улиц, благоустройству общественных пространств, заливке катков и постройке детских горок.