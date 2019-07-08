Мелодии трех морей звучали с воды Выборгского залива

Фестиваль «Мелодия трех морей» в третий раз прошел в Выборге. Два все желающие наслаждались шедеврами мировой классики. Впервые в этом году для оркестра построили сцену прямо на воде у стен Выборгского замка.

Фестиваль по традиции открыли детской программой с награждением победителей конкурса детских рисунков "Выборг – город башен старинных", рассказом про оркестр и исполнением симфонической сказки "Петя и волк". Кстати, впервые детская программа прошла в интерьерах средневековой Круглой башни.

Продолжение фестиваля последовало в библиотеке Алвара Аалто. Здесь "от Черного моря" выступал Олег Солдатов – главный дирижер сочинской филармонии, а "от Средиземного" – скрипачка из Сан-Ремо Фредерика Базилико.

Александр Канторов, дирижер орекстра "Классика" Очень приятно работать в библиотеке. Зал небольшой, но "намоленный". Это чувствуется. И публика очень благодарная, внимательно слушают. И с большим удовольствием музыканты приезжают в Выборг.

Публику в Аалто ожидал сюрприз: Вивальди "Концерт для двух скрипок" и "Концерт для фагота". играли только девушки. Дело в том, Вивальди в Венеции обучал игре на музыкальных инструментах девушек из "Сиротского дома", и это чудо приезжали слушать о всей Европы.

Еще один сюрприз ожидал горожан на заключительном концерте фестиваля. Воскресным вечером звучали итальянские оперные увертюры и Штраус. Вальсы и польки австрийского композитора также не были заявлены в программе и стали подарком для выборгской публики.

Александр Канторов, дирижер орекстра "Классика" Есть особый аромат у этого фестиваля в Выборге в отличие от Средиземного моря в Сан-Ремо и Черного моря в Сочи. Здесь замечательная публика, прекрасные пейзажи. Сцену необычную построили на воде. Такого в истории нашего оркестра я не помню.

Еще накануне во время репетиции стало понятно, что задумка с плавучей сценой удалась. Хотя возведение ее стало вынужденной необходимостью.

Владимир Цой, директор Выборгского объединённого музея-заповедника В Выборгском замке продолжается масштабная реставрация. Его нижний двор, где всегда проводили концерты классической музыки, закрыт. Но мы приняли решение не прерывать традицию. И при поддержке Комитета по культуре правительства области построили сцену на воде. Мы надеемся, что это позволит большему количеству горожан и гостей города послушать классическую музыку.

Люди действительно слушали с набережной, с моста, подплывали на лодочках. Наслаждаться "нетленной" классикой выборжцам не помешал даже ливень. Как отметил Александр Канторов, программа в этом году более серьезная, чем в предыдущие. И выразил надежду, что фестиваль будет развиваться "по нарастающей".