Забытая история: Плотина на реке Бусловке

С обзорной площадки на краю гранитной плотины открываются изумительные виды на пороги реки Бусловки. Здесь заканчивается почти трехкилометровая экотропа. И здесь когда-то стояла ГЭС.

Экологическая тропа хоть и первая в Выборгском районе, но довольно свежая. Про нее все известно: открыта в 2013 году, проходит от Лужайки до Усадища, строили наши совместно с финскими студентами… Птицы, животные и растения местных лесов описаны на информационных стендах. А вот что за гидроэлектростанция здесь стояла – загадка.

Известно, что Бусловка при финнах была едва ли не промышленным районом. Здесь располагались лесопилка, мыловаренный завод, бумажная фабрика, завод по производству посуды "Хакман". Логично предположить, что рядом должна была быть и электростанция. На Бусловке действительно есть три плотины. В том числе и в деревне Усадище, до 1939 г. носившей название Kinteri.

В пространной схеме использования и охраны водных объектов бассейна Финского залива удалось найти сведения, что на реке Бусловка в 2,6 км от устья, то есть в районе поселка Усадище, располагалась Яшинская ГЭС. И даже указано, что работала она аж до 1964 года.

Плотина Яшинской ГЭС на реке Бусловка встречается и в документах комитет по управлению государственным имуществом правительства Ленобласти. Но в них указано, что плотина расположена около пос. Яшино. Что, вроде бы, логично, судя по названию. Но между Усадищем и Яшино всего 1 километр! Так что, вполне вероятно, что речь идет об одной и той же плотине.

Упоминания о Яшинской ГЭС есть еще в двух источниках. Но оба они утверждают, что стояла станция на реке Селезневка. Что, по некоторым данным, построена она была в 1949 году, возможно, на фундаменте финской гидроэлектростанции. Указывается даже, что напор воды был около 6 метров, мощность 1200 кВт. Опять же по слухам, плотину взорвали потому, что из-за нее подтапливалась железная дорога в районе Лужайки. Но фотографии, которые приводят эти ресурсы, относятся совершенно к другим объектам. Да и координаты на местности отсылают практически к месту слияния Бусловки и Селезневки.

А вот координаты схемы охраны водных объектов совершенно точно указывают на плотину с видео. Жаль только, в этом многостраничном труде ГЭС на Бусловке отведена всего одна строчка…