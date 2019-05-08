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Вчера, 16:09

Лучший игрок первенства Выборга по волейболу примет участие во всероссийских соревнованиях в Воронеже

В школе №37 Выборга в течение двух дней играли в волейбол.  В первенстве города приняли участие сборные 1,10, 37 школ и гимназии №11. Играли по круговой системе.По итогам состязаний третье место заняла команда 10 школы. Серебро – у сборной школы №1. Чемпионами первенства стали волейболисты гимназии №11. Звание лучшего игрока турнира присудили участнику команды-победителя Сергею Самсонову, члену сборной Ленинградской области.

Метки волейболпервенство городаспорт
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