Лучший игрок первенства Выборга по волейболу примет участие во всероссийских соревнованиях в Воронеже

В школе №37 Выборга в течение двух дней играли в волейбол. В первенстве города приняли участие сборные 1,10, 37 школ и гимназии №11. Играли по круговой системе.По итогам состязаний третье место заняла команда 10 школы. Серебро – у сборной школы №1. Чемпионами первенства стали волейболисты гимназии №11. Звание лучшего игрока турнира присудили участнику команды-победителя Сергею Самсонову, члену сборной Ленинградской области.