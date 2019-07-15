Научиться ходить заново травмированным людям помогают лошади

Лошадиный рай расположен всего в 20 километрах от Выборга. В этом месте понимаешь, что рай здесь не только для лошадей: тишина, лаконичные карельские пейзажи и общение с природой – что еще нужно, чтобы перезагрузиться после городской суеты?

Пожалуй, еще нужны эмоции. И их в избытке дарят… лошади. В Horse paradise их 18. И в отличие от других конюшен, они не привязаны в стойлах, а спокойно гуляют по лужайкам. Все они приручены и "воспитаны".

Лия Ставриди, инструктор Воспитание лошади отличается от дрессуры, например, собак. У хищников это основано на рефлексах: сделал хорошо – получил вкусняшку. У лошади – на причинно-следственных связях. Кнут и пряник – это про лошадь. И они очень избирательны в привязанностях. У нас, например, есть лошадь, которая меня не признает, а постороннюю девочку, которая изредка приезжает волонтером – обожает. Это не обосновать рефлексами, это эмоции лошади.

Энергетика лошади, рассказывает Лия, положительно влияет на психику. Это в принципе спокойные животные, к которым хочется прижаться, расслабиться рядом с ними, что полезно гиперактивным детям, людям с расстройствами психики. Иппотерапия – даже не обязательно верховая езда, а просто общение с животными.

Лия Ставриди, инструктор Есть понятие "дышать с лошадью одним воздухом" - находиться рядом с нею, ухаживать за ней, гладить, чесать. В итоге человек проникается энергетикой лошади и его это умиротворяет.

Кстати, о лечебных занятиях верховой ездой с инвалидами. Всадник на лошади совершает 111 движений, имитирующих движения человека во время ходьбы. Постепенно человеку с ограниченными возможностями становится легче делать обычные бытовые вещи: встать, пройти, наклониться. На иппотерапию, говорит Лия, чаще привозят детей с ДЦП до 10 лет. Для них верховая езда наиболее полезна и продуктивна. В Horse paradise в принципе часто приезжают семьи с детьми. А подростки от 13 до 18 лет зачастую просто влюбляются в лошадей и становятся добровольными помощниками на ферме.

Перердать словами то умиротворение, которое получаешь в этом месте, почти нереально. Еще труднее такую атмосферу создать. Не для людей ни для животных, здесь действительно нет барьеров для общения и прогулок. На территории есть собственный выход на берег озера Гавриловское, дорога к которому лежит через девственный лес. Терапия начинается прямо с порога.