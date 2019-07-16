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Сегодня, 11:29

Лось Лосилий стал талисманом областного футбольного клуба


Лось Лосилий, известный многим как неформальный символ 47 региона, стал талисманом футбольного клуба "Ленинградец". 
В воскресенье на стадионе Nova Arena прошла встреча руководства клуба с болельщиками, где обсуждались задачи клуба на этот сезон, работа с болельщиками и многое другое. В середине мероприятия директор "Ленинградца" Игорь Левит пригласил в зал Лосилия, чтобы подарить ему именную футболку, в которой лось будет присутствовать на домашних играх команды.
Первый матч нового сезона "Ленинградец" проведет 16 июля на стадионе Nova Arena. Соперник – московский клуб "Родина". Игра начнется в 18:30.
 

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