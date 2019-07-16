Лось Лосилий стал талисманом областного футбольного клуба



Лось Лосилий, известный многим как неформальный символ 47 региона, стал талисманом футбольного клуба "Ленинградец".

В воскресенье на стадионе Nova Arena прошла встреча руководства клуба с болельщиками, где обсуждались задачи клуба на этот сезон, работа с болельщиками и многое другое. В середине мероприятия директор "Ленинградца" Игорь Левит пригласил в зал Лосилия, чтобы подарить ему именную футболку, в которой лось будет присутствовать на домашних играх команды.

Первый матч нового сезона "Ленинградец" проведет 16 июля на стадионе Nova Arena. Соперник – московский клуб "Родина". Игра начнется в 18:30.

