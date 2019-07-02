Лишенные воды выборжцы двинулись к роднику

Из-за аварии на водопроводе в Таммисуо Выборг полностью лишился водоснабжения. Но горожане нашли выход.

Несмотря на оперативно организованный администрацией города подвоз воды, находчивые жители Выборга не стали дожидаться, пока цистерна с питьевой водой доберется до них, и взяли решение вопроса в свои руки.

Местный родник, который и так традиционно пользуется популярностью, стал объектом настоящего паломничества. Сюда приезжают за водой все, кто смог найти подходящую тару.

Некоторые даже делают по несколько ходок. Несмотря на обещание Ленводоканала устранить аварию к утру, многие предпочитают подстраховаться и пополнить запасы. Тем более, что вода из местного источника считается пригодной для питья и даже полезной.