Заработать денег и найти новых друзей. Как провести летние каникулы в Выборге с пользой, знает Дмитрий Бабенко

У выборгских подростков появился шанс провести каникулы с удвоенной пользой: можно привести свой город в порядок и заработать немного денег. В июне в Выборге приступили к работе подростковые трудовые бригады.

В Выборге будет трудоустроено 280 человек за все лето , в июне еще 100 человек . Всего в районе за этот сезон работу получат порядка 1200 ребят.

Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Ребята в трудовых бригадах работают на благоустройстве: убирают мусор, сгребают скошенную траву, отклеивают от домов и остановок объявления. Все это для того, чтобы наш город становился чище.

Трудовая смена подростка длится 4 часа в день. Но есть и перерывы, во время которых можно поближе познакомиться с товарищами по бригаде. Вообще, трудовая бригада – это бесценный опыт работы в коллективе и возможность подготовиться ко взрослой жизни, проявить себя.

Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Работая по графику, в коллективе, ребята начинают понимать, как тяжел этот труд. И как приятно делать свой город чище и красивее. Уверен, они будут рассказывать своим друзьям, что убирались здесь и не нужно здесь мусорить.

Конечно, ребята получат за работу финансовое вознаграждение. Но кроме этого Дом молодежи подготовил для них много интересных мероприятий. Уже со следующей недели подростков будут проводить развлекательные, интеллектуальные и спортивные мероприятия. А из лучших представителей бригад будет сформирован губернаторский молодежный трудовой отряд.