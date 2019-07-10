Ленинский уголок Выборга вскоре преобразится

На улице Рубежной, 14, напротив Дома-музея Ленина, появится современный объект. Здесь построят новый административный корпус. Контракт на разработку проекта был подписан на прошлой неделе. Об этом сообщила директор музея Надежда Забавская.

Согласно техническому заданию, вместо прежнего строения площадью 39 квадратных метров будет возведено здание, в котором разместится выставочный зал, офисные помещения и хранилище музейных фондов...