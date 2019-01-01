Ленинградская область готовится к переписи

Всероссийская перепись населения пройдет осенью 2020 года, но подготовка к ней уже идёт полным ходом.

"Особое внимание в предстоящей переписи необходимо уделить приграничным территориям, районам новостроек, поскольку не все проживающие там прописаны. Прошу обратить внимание и на обеспечение доступа регистраторов в жилые дома", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с органами исполнительной власти региона.

По прогнозам, предстоящая перепись "уточнит" число проживающих в регионе в большую сторону. Новые цифры заставят пересмотреть расчеты по обеспеченности населения социальными и инфраструктурными объектами, а также повлияют на распределение бюджетных трансфертов по муниципальным образованиям.

Для проведения переписи будет использована региональная геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области". В ней создан раздел "Перепись населения 2020", внесены данные о населении по итогам прошлой переписи и осуществлена интеграция с системой ГИС ЖКХ в части информации по многоквартирным домам.