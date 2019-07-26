Ленинградская область: чем заняться в выходные

27 и 28 июля в Ленинградской области состоится симфонический фестиваль «Дым над водой: От классики до рока»; в Выборге пройдет Турнир святого Олафа и заплыв Vyborgswim; Кингисеппский район приглашает на Ямбургские пушкинские дни; в Копорье состоится XX областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха».

27 июля



9:00 – 527-я годовщина со дня основания Ивангорода.

В программе: благодарственный молебен (Успенская церковь, площадь у Ивангородского музея); выступление военного оркестра (ул. Матросова, городская площадь); торжественное открытие праздника "Всем сердцем с тобой, мой город родной"; театрализованный концерт "Страна сказок"; театрализованный концерт "Морские байки"; праздничный концерт; салют.

Ленинградская область, Ивангород, ул. Гагарина, д.10, Ивангородская крепость.



11:00 – открытый региональный рок-фестиваль "Классная площадь".

Хэдлайнерами юбилейного, 15-го фестиваля станут любимые многими группы "Ария", "Мультfильмы" и "Скворцы Степанова".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8 и ул. Заозерная (open-air).



11:00 – соревнования по летнему биатлону из лазерного и пневматического оружия, посвященные Дню ВМФ России.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 5, биатлонный комплекс "Малахит".



11:00 – международная акция "Мост дружбы", посвященная памяти воинов, павших в ходе Нарвской наступательной операции 1944 года.

Ленинградская область, город Кингисепп, Братская могила воинов 8-го гвардейского Эстонского корпуса Советской армии.



12:00 – VI районный молодежный фестиваль "Время молодежи", посвященный 92-ой годовщине со Дня образования Ленинградской области:

В программе: открытый шахматный турнир, фотосушка, массовая фитнес- тренировка от профессионального тренера Ольги Романовой, праздничная концертная программа.

Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Ленина, 2, площадь у культурно-досугового комплекса.



12:00 – XX областной историко-фольклорный праздник "Копорская потеха".

В рамках праздника пройдёт выставка-ярмарка "Копорский сувенир", "потешные бои" среди действующих частей Западного военного округа и театрализованное представление с участием лучших коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье, музей "Копорская крепость".



13:00 – праздничные мероприятия, посвященные Дню города Каменногорска.

Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорск, городской стадион.



14:00 – массовый праздник "Деревня – России душа!".

В программе: праздничный концерт, "Сказочные веселые старты" для детей, мастер-классы "Травник" и "Кукла-оберег", выставка декоративно-прикладного творчества.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 13А, физкультурно-оздоровительный комплекс "Важины", спортивный зал.



14:00 – демонстрация отрывков из театральных спектаклей по рассказам Василия Шукшина "Не особенные люди, а особенное в людях".

Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, д. 4, межпоселенческая библиотека.



15:00 – игровая программа "Морские приключения".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная,1, территория детского игрового комплекса "Андерсенград".



16:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами "Кировец" (Тихвин) и "Ленинградец" (Гатчина).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, спортивный комплекс.



17:00 – праздничные мероприятия, посвященные дню Гатчинского района:

В программе: праздничный концерт, посвященный 520-летию со дня первого упоминания о поселке Елизаветино; Санкт-Петербургский театр танца "Искушение" с программой "Между мной и тобой"; выступление полуфиналиста шоу "Голос" Антона Лаврентьева; фейерверк.

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Дылицы, ул. Парковая, д. 6, усадьба "Дылицы".



27 — 28 июля



Симфонический фестиваль "Дым над водой: От классики до рока".

У горнолыжных склонов на берегу Красного озера встретятся классика и рок: симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" и португальская рок-группа Blind Zero, петербургский герой мюзиклов Иван Ожогин и участники шоу "Голос"...

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Коробицыно, горнолыжный курорт "Красное озеро".



27 — 28 июля



"Рыцарский турнир Святого Олафа".

Военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа" продолжает традиции самого старого рыцарского турнира России. На ристалище сойдутся как уже известные воины, так и претенденты на звание рыцаря. Судьями выступят не только опытные маршалы, но и Прекрасные дамы.



Однако рыцарский турнир - это не только сражения, а настоящий праздник средневековой культуры. В течение всех выходных в замке будет звучать старинная музыка, на сцене выступят известные фолк-коллективы "Аргемония" и "ДаркРивер". Особыми участниками фестиваля станут представители фехтовального братства св. Марка, которые продемонстрируют зрителям искусство фехтования мечами и кинжалами без доспехов. На турнире святого Олафа будут представлены средневековые ремесла и различные мастер-классы - для взрослых и детей.

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок.



27 — 28 июля



Гастрономический фестиваль предпринимательства "Выборгский пикник".

Ленинградская область, Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.



27 — 28 июля



Открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти М. Д. Острунского .

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



27 — 28 июля



"Ямбургские пушкинские дни".

Мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения поэта и 192-й годовщине посещения А. С. Пушкиным Михайловской мызы в селе Новопятницком.

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Новопятницкое.



28 июля



10:30 – мероприятия, посвященные Дню ВМФ России в Выборге.

В программе: торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину; торжественная церемония открытия праздника и концертно-развлекательная программа "Отдать якорь" (Рыночная площадь); городской праздник "День Нептуна"; концерт и полевая кухня.

Ленинградская область, Выборг.



11:00 – заплыв на открытой воде "Vyborgswim".

Ленинградская область, Выборг, Кировские дачи.



14:00 – праздничная программа "Засияет над Волховом радуга", посвященная празднованию 92-й годовщины Ленинградской области.

Ленинградская область, город Волхов, парк "Ильинка".



14:00 – народное гулянье, посвященное Дню ВМФ и Дню Нептуна "Остров морских сокровищ".

Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.



14:00 – районный фольклорный праздник-фестиваль "Ольгины берега".

Ленинградская область, город Луга, ул. Победы, 2а, берег реки Луги.



17:00 – концерт народного коллектива "Духовой оркестр".

Ленинградская область, город Тихвин, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.