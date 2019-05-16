Кубок губернатора получит тот, чей улов будет самым тяжёлым

В Ленинградской области стартовала регистрация участников соревнований по рыбной ловле на Кубок губернатора.

Состязание рыбаков состоится в рамках первого областного фестиваля "Корюшка идет!" 18 мая с 14 до 17 часов в Новой Ладоге в акватории реки Волхов. Желающие принять в нём участие должны до 17 мая пройти предварительную регистрацию. В письменной форме заявки принимаются на электронную почту (na_tarasova@lenreg.ru), в устной — по телефону 8 (812) 611-48-87.

К участию допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Соревнование проводится в личном зачете, состоит из одного тура продолжительностью три часа. Побеждает участник, имеющий наибольший вес улова. Лов производится только с берега (понтона), лов рыбы с лодок запрещен. При этом использовать можно любые орудия лова, не запрещенные правилами рыболовства. Длина удилищ, применение наживок и прикормки не ограничивается. Во время соревнования лов осуществляют только одним удилищем. Удочки могут быть оснащены не более чем двумя одинарными крючками. К зачету предъявляется вся выловленная рыба, разрешённая для лова при любительском рыболовстве. После взвешивания улов выпускается судьей в водоём.

Победители соревнования получат памятные кубки. По решению оргкомитета возможно дополнительное поощрение иными призами.