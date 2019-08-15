Кто виноват в падении ребенка в лестничный пролет?

Уголовное дело по факту падения ребенка с лестницы в Светогорске возбудил выборгский следственный отдел. Напомним, трагедия произошла 6 августа. Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы, упав со второго этажа в лестничный пролёт дома. По мнению следствия, причиной падения стало отсутствие некоторых элементов лестничных перил. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью...