Кто и зачем отключает котельные в Выборге?

Две недели половина так называемого Южного поселка в Выборге «просидела» без горячей воды. На очереди – вся центральная часть города и вторая половина «южняка». Попытались разобраться, кто и зачем останавливает городские котельные.

Максим Миркус, начальник 5 участка "Выборгтеплоэнерго" Котельная должна выполнить необходимые регламентные работы, которые на работающей котельной произвести невозможно. На Юго-восточной котельной за две недели произведено обслуживание сетевых насосов, фильтров, теплообменников и подготовлены к запуску котлы. Последнее подразумевает комплекс ремонтных работ. В этом году первый паровой котел прошел серьезный капитальный ремонт. Целиком заменена обмуровка, перебрана вся арматура, произведены работы по газовому оборудованию. Если мы эти регламентные работы летом не выполнять, зимой безаварийной работы не будет.

В минувшую пятницу уже произвели пробный запуск Юго-восточной котельной, чтобы проверить работоспособность оборудования. С понедельника она работает в плановом режиме.

Двух недель, говорят теплоэнергетики, хватает только-только, чтобы провести работы в очень напряженном графике. Но, при плановом подходе этого времени достаточно.

Следующей по графику - с 8 по 21 июля - будет остановлена котельная микрорайона "А". Напомним, она обслуживает почти всю центральную часть Выборга и "Южный поселок" до улицы Приморской.