Кто и почему не платит за свет?

Поставщики электроэнергии продолжают усиливать работу по борьбе с неплательщиками. АО «Петербургская сбытовая компания» и АО «Петроэлектросбыт» подвели итоги этой деятельности за первое полугодие 2019 года.

Уведомления об отключении электроэнергии за неуплату получили более 98 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Значительная часть потребителей погасили долги до введения ограничений. Оставшимся 21 446 неплательщикам отключили электроэнергию до полного погашения долга.



В судебное производство за 1-е полугодие 2019 года были переданы дела 7,7 тысяч абонентов компаний. Их общая сумма долга превышает 172 млн рублей.



Поставщики электроэнергии напоминают: неисполнение решения суда приведет к применению мер принудительного взыскания долга. Всего на исполнение в Федеральную службу судебных приставов за первые 6 месяцев было предъявлено 5 899 исполнительных документов на общую сумму 36,2 млн рублей. Это означает, что к данным неплательщикам могут быть применены следующие меры: ограничение выезда за рубеж, арест имущества, списание задолженности с банковских счетов.Как правило, типичные должники – это граждане, не имеющие привычки регулярно оплачивать счета. На таких неплательщиков рассчитаны предупредительные меры, которые применяют компании: направление СМС с просьбой погасить долг, живой и автоматический обзвон, напоминания по e-mail и пр. Для злостных неплательщиков эффективными остаются более жёсткие методы – временное отключение электроэнергии и суд.