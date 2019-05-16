Крепости «Корела», Ивангородская и Копорская приглашают на "Ночь музеев"

Ивангородская крепость и крепость «Корела» присоединились к «Ночи музеев» в Ленинградской области. Впервые они откроются для посетителей в ночь с 18 на 19 мая.

В крепости "Корела" посетители станут участниками исторического квеста и сделают остановку в важном стратегическом пункте на пути "из варяг в греки". Хранители музея расскажут, как воевали на Руси в XIII–XIV веках и научат посетителей обращаться с оружием, стрелять из лука и даже есть, как настоящие воины.

Ивангородская крепость приглашает на "Государыню рыбалку". В рамках программы гости познакомятся с чешуйчатыми обитателями реки Наровы, побывают на торжественном открытии в Малом пороховом амбаре, примут участие в квесте и мастер-классах народного творчества. Также можно будет примерить доспехи XIII–XVI веков, пройти строевую подготовку, научиться стрелять из лука и перевоплотиться в героев "Сказки о рыбаке и рыбке".

Традиционно в "Ночи музеев" примет участие Копорская крепость. Здесь посетителям предложат познакомиться с военной историей земли русской и стать частью легенды. Экскурсоводы расскажут, как воевали на Руси в XIII веке, научат маршировать со щитом и бердышем, сражаться на мечах и есть в полевых условиях.

Справка

Музей-крепость "Корела" находится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 3. Дополнительная информация по телефону: 8 (813) 793-73-75. Часы работы в "Ночь музеев": 18:00–22:00.

Ивангородская крепость находится по адресу: Ленинградская область, Кингисеппское шоссе. Дополнительная информация по телефонам: 8 (813) 755-17-92; 8 (813) 755-13-74. Часы работы в "Ночь музеев": 21:00–00:00.

Копорская крепость находится по адресу: Ломоносовский район, с. Копорье, музей "Копорская крепость". Дополнительная информация по телефону: 8 (921) 420-99-35. Время работы в "Ночь музеев": 17:00–22:00.