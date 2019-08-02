Практически на всех выборгских котельных завершены профилактические и ремонтные работы. На котельной, обслуживающей Кировские дачи, помимо проведения регламентных работ усовершенствовали производственный комплекс.
Котельная, обогревающая Кировские Дачи, прошла техническое перевооружение
Практически на всех выборгских котельных завершены профилактические и ремонтные работы. На котельной, обслуживающей Кировские дачи, помимо проведения регламентных работ усовершенствовали производственный комплекс.
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