После вывоза останков Короленко на набережной высадят цветы

От теплохода Короленко осталась только кучка металлолома. Да и ту совсем скоро уберут. Утилизация сгоревшего два года назад судна вошла в завершающую стадию.

Заканчивается эпопея с утилизацией многострадального теплохода "Короленко".

Напомним, судно, некогда украшавшее набережную Большого ковша в Выборге, сгорело два года назад в ночь после празднования Дня военно-морского флота. К тому моменту теплоход, в котором много лет располагалась гостиница, уже не использовался. Поскольку "Короленко" - частная собственность, утилизировать его должен был владелец.

Теплоход "Короленко" через неделю после пожара

Зимой срезали надводную часть судна. А минувшим летом останки теплохода подняли и отбуксировали к берегу между Петровским и железнодорожным мостами. Большую часть судна уже разрезали и вывезли. В ближайшее время подрядчик обещает завершить работы. После этого набережную приведут в порядок, и даже обещают посадить здесь цветы.

Теплоход "Короленко" построен в Германии на заводе Warnowwerft Warnemuende в 1954 году.

В первый рейс он пошел уже в июне 1955, Ленинград - Петрозаводск - Медвежьегорск. С 1964 ходил по Волго-Балту из Ленинграда в Ярославль. В 1980х возил туристов в Ростов-на-Дону и Москву. Он даже успел сняться в кино, в фильме "Молодая жена" 1978 года. У гостиницы Дружба теплоход "Короленко", обрёл свой последний причал.

Подрядная организация обещает окончательно утилизировать остов теплохода в ближайшее время. Объект находился в частной собственности. И по закону местные власти не имели права ликвидировать затонувшее судно. Лишь спустя год переговоров администрации Выборгского района с владельцем работы вышли в активную фазу. Минувшей зимой рабочие облегчили конструкцию и отбуксировали на берег. Остов судна разрезали и постепенно вывозят для переплавки. По окончании демонтажа подрядчик должен привести территорию в порядок.