Конкурирующие бизнесмены встретились на стадионе Водник

Соперничество бизнесменов Выборга выплеснулось из экономического поля на спортивное. 6 команд предпринимателей встретились на стадионе Водник. Они ловили мячи штанами и запускали поролоновую ракету.

Майский Фестиваль предпринимательства решили посвятить Году ЗОЖ в Ленобласти. А его главная цель – свести конкурентов в одну команду и помочь в непринужденной обстановке наладить общение.

Нина Сивицкая, председатель комитет поддержки предпринимательства Выбора

После фестиваля "Территория роста" у нас появилось очень много идей объединения предпринимателей района именно в командных соревнованиях. Чтобы предприниматели чувствовали, что они не только конкуренты, но и соратники, друзья, партнеры.

Кстати, налаживать партнерские отношения вместо жесткой конкуренции – мировой тренд. И некоторые вопросы выборгским предпринимателям удалось решить прямо на месте, в дружеской беседе. Не пришлось даже назначать для этого деловые встречи.

К тому же спорт – прекрасный способ снятия стресса. Наталья Пруткевич, например, несколько раз в неделю ходит вместе с детьми играть в волейбол.

Наталья Пруткевич, директор загородного клуба "Пихтовое"

Очень рады, что такие соревнования проводятся на свежем воздухе. Надеемся, что в следующий раз придем с семьями. Это все в такой шуточной форме. Обычно мы встречаемся в официальной обстановке, обсуждаем какие-то проблемы. А здесь мы все смеёмся, у всех прекрасное настроение.

А если серьезно, то после шуточных соревнований у выборгских предпринимателей была насыщенная двухдневная программа с семинарами, мастер-классами и тренингами.