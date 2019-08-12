Кому позволено торговать на празднике в честь Дня города

Продавать товары собственного производства на Дне города будут только индивидуальные предприниматели. Это связано с тем, что, согласно закону, на территории региона предпринимательскую деятельность могут осуществлять только зарегистрированные ИП и юридические лица. Жителям города выставлять продукт своего труда на празднике не возбраняется, но только для того, чтобы продемонстрировать свои умения. За незаконную торговлю придётся заплатить штраф...