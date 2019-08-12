Продавать товары собственного производства на Дне города будут только индивидуальные предприниматели. Это связано с тем, что, согласно закону, на территории региона предпринимательскую деятельность могут осуществлять только зарегистрированные ИП и юридические лица. Жителям города выставлять продукт своего труда на празднике не возбраняется, но только для того, чтобы продемонстрировать свои умения. За незаконную торговлю придётся заплатить штраф...
Кому позволено торговать на празднике в честь Дня города
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