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Сегодня, 10:09

Кому позволено торговать на празднике в честь Дня города

Продавать товары собственного производства на Дне города будут только индивидуальные предприниматели. Это связано с тем, что, согласно закону, на территории региона предпринимательскую деятельность могут осуществлять только зарегистрированные ИП и юридические лица. Жителям города выставлять продукт своего труда на празднике не возбраняется, но только для того, чтобы продемонстрировать свои умения. За незаконную торговлю придётся заплатить штраф...

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