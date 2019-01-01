Кому полагаются выплаты на детей до трех лет

2 августа 2019 года Президент РФ Путин В. В. подписал Федеральный закон, который вносит изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Эти изменения касаются только ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка. Для жителей Ленинградской области выплата на первого ребенка назначается и выплачивается ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения", а на второго – Пенсионным фондом Российской Федерации.



Сегодня выплату могут получить граждане, у которых:

• ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации;

• размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.



С 1 января 2020 года размер среднедушевого дохода не должен будет превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Изменения затронули и длительность выплаты: с 1 января 2020 года она будет назначаться до исполнения ребенку трёх лет.

При этом новое заявление и пакет документов для продления выплаты необходимо будет подать при достижении ребенком возраста 1 года, а затем при достижении 2-х лет.

Гражданин получит право подать заявление о назначении данной выплаты в любое время в течение 3-х лет со дня рождения ребенка.

Напоминаем, что до 31 декабря 2019 года ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" назначает и производит выплаты в соответствии с действующим законодательством, то есть до полутора лет. Важно знать, что если заявление подано:

• от 0 до 6 месяцев со дня рождения ребенка, то выплата осуществляется начиная с дня рождения ребенка;

• от 6 месяцев и старше – со дня обращения.