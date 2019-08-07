Композитор Сергей Петров дал авторский концерт в библиотеке Аалто

Молодой выборгский композитор Сергей Петров представил публике свои новейшие произведения. Все они вошли в дебютный альбом автора.

Сергей Петров лично открыл концерт. В его исполнении прозвучали авторские песни и стихи. Сергей сам аккомпанировал себе на рояле. Но если выборжцы уже слышали музыкальные произведения Сергея, в том числе в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра, то стихи молодого автора для большинства слушателей стали открытием.

Марина Васильева Концерт очень понравился. Я меломанка, слушаю современную музыку. Но очень понравились произведения Сергея. Он пишет от сердца, и мне приятно слушать его музыку.

Еще одним открытием для слушателей стали романсы на стихи Марины Цветаевой и выборгской поэтессы Ольги Голобурды. Они прозвучали в исполнении солистки Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Марии Бочмановой. Сам Сергей рассказал, что его очень впечатлила поэзия Ольги Голобурды. Мелодия родилась прямо во время чтения ее стихов.

Ольга Голобурда, поэт Мое стихотворение "Доджь" получило второе рождение. Оно давно написано. Это плач о первой любви. И через столько лет зазвучало по-новому. К Сергею попал мой сборник, и он написал песню. Сегодня я открыла для себя Сергея с новой стороны.

И, конечно, слушатели с нетерпением ждали выступления большого симфонического оркестра Северо-Запада России. Пожалуй, именно многоголосье инструментов сумело в полной мере передать глубину сочинений автора.

Сергей Петров, композитор Я рад, что освободился. Я долго держал в себе эти чувства, и, наконец, показал их. Я рад, что людям понравилось. Для меня самым эмоциональным, пожалуй, стало произведение "Бунт". Люди, поколения постоянно спорят, у всех разные убеждения. Это цикличный круг, котрый не разорвать. Я пытался найти выход, но у меня не получилось. Но получилось написать музыку.

Песни, прозвучавшие в стенах Аалто, признался Сергей, войдут в новый альбома. Автор планирует выпустить его у лету следующего года. Это довольно современная музыка с интересными аранжировками и богатой тематикой, считает учитель музыки Сергея Алла Васильева.

Владимир Семагин, дирижер симфонического оркестра Северо-Запада России Сергей Петров хоть и молодой композитор, но в его музыке сочетается очень много жанров, эмоций. Она очень разнохарактерная. Романс "Дождь, например, очень трогательный. Музыкантам было очень приятно играть это произведение. Что касается финальной части, произведения "Бунт", здесь она затронул очень серьезную тему. Невозможность преодолеть противоречия, споры между людьми в музыке отразилось как нельзя лучше. Эта музыка будет жить, потому что она доходит до сердец, ее напевают, выходя из зала.

После концерта слушатели с удовольствием фотографировались с композитором, просили автографы. Сюрпризом стала возможность забрать с собой диск с романсами на музыку Сергея Петрова.

Стоит отметить, что концерты классической музыки, организованные своместными усилиями администрации Выборгского района и общественной организацией "Фаворит Выборг", стали для города хорошей традицией. Жители Выборга ждут и всегда тепло встречают исполнителей.