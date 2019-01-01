Кого освободили от установки счетчиков на воду и свет

Жильцы ветхих и аварийных многоквартирных домов теперь не должны будут устанавливать у себя дома индивидуальные приборы учета электроэнергии и воды.

Закон об этом вступает в силу с 6 августа, сообщает "Российская газета". От установки счетчиков на воду и электричество освобождаются жители многоквартирных домов, основные конструктивные элементы которых изношены более чем на 70 процентов, и домов, которые не включены в региональную программу капремонта. Также не нужно будет устанавливать счетчики и в домах, которые входят в программу реновации жилищного фонда и эта программа должна быть реализована в течение трех лет.