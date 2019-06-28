Кардиолог Валерий Сукончик - врач с большой буквы

Специалист с золотыми руками, отзывчивый человек… Именно так отзываются о Валерии Сукончике большинство коллег и пациентов. Сегодня заведующий кардиологическим отделением выборгской межрайонной больницы отмечает 60-летие. Его медицинский стаж – почти 40 лет. В 1982 году Валерий Васильевич окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело". Спустя некоторое время прошел специализацию по кардиологии. И с тех пор исцеляет сердца, а бывает, вместе с коллегами вытаскивает людей, что называется, с того света...