Камера финской погранохраны запечатлела нападение медведя на лося

Видеокамера, установленная в лесу финскими пограничниками, запечатлела жестокую борьбу между медведем и лосем. Силы были неравны, и медведь обеспечил себя питанием на несколько дней. Как пишет YLE, технические камеры, используемые в погранзоне, реагируют на любое движение. В объектив часто попадают животные, однако встреча медведя с лосем – ситуация не рядовая. Медведь - хищник очень опасный. И теперь, по признанию финских стражей границы, пограничному патрулю придется некоторое время избегать посещения этой территории. Медведь, скорее всего, будет охранять свою добычу до тех пор, пока не съест.

Фото: Kainuun rajavartiosto