Как провести выходные в Ленинградской области 

20 июля
10.00 – VII военно-исторический фестиваль "Памяти предков будем достойны".
Реконструкция военных действий Клястицкого сражения расскажет о первой значимой победой русских войск в ходе Отечественной войны 1812 года. Русским пехотным корпусом руководил генерал-лейтенант П.Х. Витгенштейн. Он привел его к победе над корпусом французского маршала Удино, не дав тому соединиться с корпусом Макдоналда, тем самым защитив Петербург от французских полчищ.
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский.
10.00 – пляжный волейбол.
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, территория "Золотого пляжа".
11.00 – муниципальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 5, футбольное поле спортивного комплекса "Малахит".
13.00 – "Водные забавы с Нептуном".
Детей и взрослых ждет веселое театрализованное представление с играми.
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18а, центр культуры и досуга.
14.00 – День поселка Сусанино.
В программе: краеведческий квест, игровая программа, праздничный концерт.
Ленинградская область, Гатчиснкий район, поселок Сусанино, Петровский пр., д. 22, культурно-досуговый центр.
15.00 – праздник "Важинский разгуляй", посвящённый Дню посёлка Важины.
В программе: праздничное шествие, аттракционы и торговые ряды, концерт с участием коллективов художественной самодеятельности и профессиональных артистов из Санкт-Петербурга и Москвы.
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 2В, сельский клуб.
16.00 – народное гуляние "День деревни Пчева".
Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, ул. Героев, д. 13, Дом культуры.
16.00 – 405-летие деревни Большое Куземкино.
Фестиваль национальных культур "Пестрое царство – земное государство". В программе: веселые аттракционы, театральное представление, вокальный фестиваль.
Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большое Куземкино.
19.30 – первенство Выборгского района по футболу.
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".
20 – 21 июля
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола.
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.
21 июля
12.00 – праздник вепсской культуры "Сырный день".
Праздник проводится в престольный праздник Казанской иконы Божией Матери и начинается со службы в часовне, крестного хода к Сорвозеру и совершения чина купания иконы отцом Михаилом. Планируется концертная программа: песни на вепсском и русском языках в исполнении коллективов Радогощинского культурного центра, вепсского фольклорного ансамбля "Vepsan paio" и других творческих коллективов района.
Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Сидорово и деревня Радогощь.
12.00 – трейл "Сусанинская тропа".
Забеги 5, 13 и 21 км по пересеченной местности.
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сусанино, ул. 5 линия, парк.
15.00 – праздничный вечер "Мы живем, и жизнь прекрасна!", посвященный 75-летию со дня открытия Государственного мемориального Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова.
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, концертный зал Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова.
17.00 – музыкальная программа "Танцуем под духовой".
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.