Как провести выходные в Ленинградской области 

20 и 21 июля в Ленинградской области вепсы отпразднуют «Сырный день», в поселке Сиверском состоится военно-исторический фестиваль «Памяти предков будем достойны», в поселке Сусанино пробегут 5, 13 и 21 км по пересеченной местности.

20 июля

10.00 – VII военно-исторический фестиваль "Памяти предков будем достойны".

Реконструкция военных действий Клястицкого сражения расскажет о первой значимой победой русских войск в ходе Отечественной войны 1812 года. Русским пехотным корпусом руководил генерал-лейтенант П.Х. Витгенштейн. Он привел его к победе над корпусом французского маршала Удино, не дав тому соединиться с корпусом Макдоналда, тем самым защитив Петербург от французских полчищ.

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский.



10.00 – пляжный волейбол.

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, территория "Золотого пляжа".

11.00 – муниципальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 5, футбольное поле спортивного комплекса "Малахит".



13.00 – "Водные забавы с Нептуном".

Детей и взрослых ждет веселое театрализованное представление с играми.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18а, центр культуры и досуга.



14.00 – День поселка Сусанино.

В программе: краеведческий квест, игровая программа, праздничный концерт.

Ленинградская область, Гатчиснкий район, поселок Сусанино, Петровский пр., д. 22, культурно-досуговый центр.



15.00 – праздник "Важинский разгуляй", посвящённый Дню посёлка Важины.

В программе: праздничное шествие, аттракционы и торговые ряды, концерт с участием коллективов художественной самодеятельности и профессиональных артистов из Санкт-Петербурга и Москвы.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 2В, сельский клуб.



16.00 – народное гуляние "День деревни Пчева".

Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, ул. Героев, д. 13, Дом культуры.



16.00 – 405-летие деревни Большое Куземкино.

Фестиваль национальных культур "Пестрое царство – земное государство". В программе: веселые аттракционы, театральное представление, вокальный фестиваль.

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большое Куземкино.



19.30 – первенство Выборгского района по футболу.

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



20 – 21 июля

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.



21 июля

12.00 – праздник вепсской культуры "Сырный день".

Праздник проводится в престольный праздник Казанской иконы Божией Матери и начинается со службы в часовне, крестного хода к Сорвозеру и совершения чина купания иконы отцом Михаилом. Планируется концертная программа: песни на вепсском и русском языках в исполнении коллективов Радогощинского культурного центра, вепсского фольклорного ансамбля "Vepsan paio" и других творческих коллективов района.

Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Сидорово и деревня Радогощь.



12.00 – трейл "Сусанинская тропа".

Забеги 5, 13 и 21 км по пересеченной местности.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сусанино, ул. 5 линия, парк.



15.00 – праздничный вечер "Мы живем, и жизнь прекрасна!", посвященный 75-летию со дня открытия Государственного мемориального Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, концертный зал Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова.



17.00 – музыкальная программа "Танцуем под духовой".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.

