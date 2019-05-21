Как преобразился двор на Гагарина, 49

Горка, качели, песочница и деревянный детский городок появились на улице Гагарина на месте старой игровой площадки. Детской радости нет предела! Довольны и родители: теперь малышам есть чем заняться, в их распоряжении целый игровой комплекс. Преображение двора стало возможным благодаря инициативе самих жителей и стараниям депутата по 16-му избирательному округу Александра Петрова. Он взял реализацию проекта под личный контроль. Результатом остались довольны все...