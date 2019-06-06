Одинокие котики желают познакомиться

Приют для кошек в Выборге – это одна большая история боли и предательства. Сегодня здесь содержится около сотни животных. Здоровых, ласковых, доверчивых, но практически никому ненужных.

Тому 4 года. Это очень дружелюбный, крупный котик. В приют его сдала хозяйка. Она уехала, а Тома брать с собой не захотела. Здесь ему тоскливо, он постоянно плачет и просится на ручки. Работники приюта и волонтеры, которые им помогают, стараются оделить его вниманием. Но животных слишком много.

Попадают сюда кошки по-разному. Кого сдают, кого подбирают с травмами или с истощением, кого отлавливают на улице. Но в судьбе каждого животного есть одно общее – человеческое равнодушие и жестокость. По крайней мере, до того дня, как кошки получают "прописку" в приюте.

Здесь всех животных лечат, прививают, обрабатывают от паразитов. Выросших на улице кошек, тем, кому домашние или приютские условия уже не принять, после стерилизации и реабилитации снова выпускают. Просто это меньшее из зол. Стерилизованному животному проще выжить. Постоянные роды и забота о потомстве изматывают кошек. К тому же, большинство котят от диких кошек не выживают: погибают от болезней, от собак, под машинами.

Кстати, сотрудники приюта помогают в отлове диких животных. Здесь есть специальные приспособления. Каждую неделю стерилизуют порядка 15 кошек. В этом очень помогают врачи из выборгских ветеринарных клиник. И даже домашних котиков в приюте можно стерилизовать на льготных условиях. Эта несложная операции, говорят зоологи, самый действенный метод регуляции поголовья кошек. Она просто исключает нежелательное потомство, которое, чаще всего, оказывается потом на улице.

Здоровым кошкам, которые привыкли к человеку, стараются подыскать новый дом и любящую семью. В летнее время больше разбирают котят, потому что летом все приюты в основном пополняются котятами. Зимой – взрослых кошек.

Соня Бурсия, руководитель приюта Взрослых кошек брать очень удобно. Это сформировавшееся животное с уже проявившимся характером. И можно подобрать кошку, которая по характеру, по темпераменту будет подходить именно вашему образу жизни. Все они очень быстро адаптируются к новому дому и привязываются к человеку. Отдаем тлько тем, кто ответственно подходит к выбору животного из приюта. И порядка 30-40 животных в месяц находят новый дом.

Выборгский приют кошек существует очень скромно. Помощи сильно не просят. А она нужна, и очень разная. В первую очередь, финансовая – на аренду помещения, на корм и лекарства. Будут здесь рады "материальным пожертвованиям" - бытовой химии для уборки, туалетной бумаге, мешкам для мусора, полотенцам и одеялам для подстилок. Не менее ценной станет и физическая помощь в уборке помещений и уходе за животными.

С 12 до 8 вечера всегда можно позвонить по контактному телефону, указанному в группе Приют для кошек Выборг, и попросить помощь в стерилизации или отлове животного. Или предложить помощь. А может быть найти для себя маленького ласкового и преданного дружочка.

В материале использованы фото из группы Приют для кошек Выборг.