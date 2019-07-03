Избирателям - об открепительных удостоверениях

Областным законом "О муниципальных выборах в Ленинградской области" предусмотрено, что избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе в установленные законом сроки получить открепительное удостоверение.



С этим удостоверением избиратель может принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования, но только в пределах округа, где избиратель обладает активным избирательным правом.



Использование открепительных удостоверений целесообразно, когда в избирательном округе находится несколько избирательных участков и расстояние между которыми превышает 1,5 километра.

Открепительные удостоверения выдаются в территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований в период с 3 по 28 августа. В участковых избирательных комиссиях открепительные удостоверения будут выдаваться с 29 августа по 7 сентября 2019 года.

