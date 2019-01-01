Ивангород хотят освободить от автомобильных очередей

В Ивангороде - в пункте пропуска через границу с Эстонией - создадут «зону ожидания» для транзитного автотранспорта.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел выездное совещание по вопросам упорядочения движения транспорта по Ивангороду. В ходе встречи было высказано предложение обустроить парковку-накопитель – зону ожидания для автомобилей, направляющихся в Эстонию, с регулировкой очерёдности и интервала движения.

Решить этот вопрос можно изменениями федерального законодательства в тесном взаимодействии с пограничным управлением и таможней, областной и городской властью, дорожной и жилищно-коммунальной службами.