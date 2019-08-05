• Центры социального обслуживания Выборга и Светогорска обзавелись микроавтобусами - 0:00:25
• Напротив киноцентра "Выборг-Палас" установили две новые плиты с отпечатками ладоней и именами известных людей - 0:04:08
• Тележурналист и ведущий Павел Селин представил на фестивале фильм "Юра – музыкант", посвященный Юрию Шевчуку - 0:06:13
• В Выборгском районе 39-летнего мужчину убило упавшим деревом - 0:17:28
• Фестиваль русской и финской культуры "Кукушка" начался в Выборге - 0:13:12
• 2 августа православные христиане чтут память святого пророка Божия Илии - 0:19:52
• Традиционный спортивный праздник "Фаворит и кинофестиваль" состоится в Выборге 3 августа - 0:22:44
Итоговая программа «Город» от 2 августа 2019 года
• Центры социального обслуживания Выборга и Светогорска обзавелись микроавтобусами - 0:00:25
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