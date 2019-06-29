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Итоговая программа «Город» от 28 июня 2019 года
• В Выборгском районе началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами - 0:00:25
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